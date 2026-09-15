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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В золотом платье и с пластырем на шее: Ева Лонгория надела на гала-вечер наряд не по размеру

51-летняя актриса появилась на светском мероприятии в сияющем платье, которое было на нее немного маловато в области груди.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория посетила Global Gift Gala Madrid 2026, который прошел в Casino de Madrid в Мадриде. Для торжественного вечера актриса выбрала роскошный золотой наряд.

На Еве было золотое платье макси приталенного силуэта с американской пройомой, которое прекрасно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Наряд был очень красивым, но не по размеру, ведь в области груди по бокам он слишком сдавливал Еву, и это выглядело не очень хорошо.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Аутфит Лонгория дополнила небольшими золотыми серьгами с бриллиантами и кольцами. Волосы она уложила мягкими волнами, которые спадали на одно плечо. Макияж звезда сделала вечерний: подчеркнула глаза темными тенями и длинными ресницами, добавила бронзер и нежную помаду нюдового оттенка. На шее у нее был заметен нюдовый пластырь.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Напомним, Ева Лонгория рассказала о своей главной роли и секрете красоты.

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