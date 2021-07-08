В золотом платье и с яркой помадой: звезда сериала "Почему женщины убивают" впечатлила аутфитом

В золотом платье и с яркой помадой: звезда сериала "Почему женщины убивают" впечатлила аутфитом

Александра Даддарио посетила премьеру сериала HBO "Белый лотос" в Bel-Air Bay Club. В сериале Александра играет одну из главных ролей, девушки по имени Рейчел.

Действие разворачивается на одном гавайском курорте. Сериал показывает, как отдыхают гости различных отелей в течение недели, как они расслабляются и восстанавливают силы в раю. Но с каждым днем нечто мрачное пробуждается в этих идеальных путешественниках, веселых сотрудниках отеля и самом идиллическом месте.

На премьеру Александра приехала в золотистом вечернем платье на бретельках и туфлях-лодочках также золотистого оттенка. Актриса сделала красивый вечерний макияж и накрасила губы насыщенной красной помадой, волосы распустила, сделала светлый маникюр и надела на палец золотое кольцо-перстень с камнем.

Александра Даддарио / Getty Images

У себя в Instagram Даддарио также опубликовала фотографию в этом платье. На снимке девушка запечатлена лежа на полу, а в подписи отмечает: "10:30 для меня очень поздно", - видимо, имея в виду, время премьеры.

Напомним, широкой публике Александра Даддарио известна благодаря фильмам: "Техасская резня бензопилой 3D", "Моя девушка — зомби", "Разлом Сан-Андреас" и "Спасатели Малибу", а также сериалу "Почему женщины убивают".

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