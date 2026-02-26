ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

В золотом платье и с "зацелованными" губами: звезда сериала "Бриджертоны" пришла на премьеру

В Лондоне состоялась презентация второй части 4 сезона телесериала «Бриджертоны» и на красной дорожке появилась 28-летняя актриса Ерин Ха, которая в этом сезоне стала главной героиней.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ерин Ха

Ерин Ха / © Associated Press

Девушка пришла на мероприятие в золотом коротком платье от Louis Vuitton из жаккардовой ткани в цветочный узор и украшенное пуговицами. Также Ерин распустила волосы и сделала лаконичную прическу, обула сапоги на каблуках и добавила к образу оригинальные серезки с цепочками и камнями.

Ерин Ха / © Associated Press

Ерин Ха / © Associated Press

Но особое внимание привлек макияж актрисы, ведь несмотря на то, что он был очень лаконичным и нежным, губы она накрасила в трендовом стиле с так называемым эффектом «зацелованных» губ. Дело в том, что визажист накрасил губы актрисы румяным оттенком, а края растушевал, поэтому эта техника так и называется.

Ерин Ха / © Associated Press

Ерин Ха / © Associated Press

Также с Йерин Ха на мероприятии появился ее коллега по сериалу 37-летний актер Люк Томпсон, который сыграл ее возлюбленного Бенедикта Бриджертона. На красной дорожке Люк позировал фотографам в монохромном образе.

Ерин Ха и Люк Томпсон / © Associated Press

Ерин Ха и Люк Томпсон / © Associated Press

Напомним, что на премьеру в Парижеактриса пришла в изысканном кастомном платье от Prada. Наряд был с длинным шлейфом, галтером и декорирован кристаллами.

Дата публикации
Количество просмотров
253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie