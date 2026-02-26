В золотом платье и с "зацелованными" губами: звезда сериала "Бриджертоны" пришла на премьеру

Ерин Ха / © Associated Press

Реклама

Девушка пришла на мероприятие в золотом коротком платье от Louis Vuitton из жаккардовой ткани в цветочный узор и украшенное пуговицами. Также Ерин распустила волосы и сделала лаконичную прическу, обула сапоги на каблуках и добавила к образу оригинальные серезки с цепочками и камнями.

Ерин Ха / © Associated Press

Но особое внимание привлек макияж актрисы, ведь несмотря на то, что он был очень лаконичным и нежным, губы она накрасила в трендовом стиле с так называемым эффектом «зацелованных» губ. Дело в том, что визажист накрасил губы актрисы румяным оттенком, а края растушевал, поэтому эта техника так и называется.

Ерин Ха / © Associated Press

Также с Йерин Ха на мероприятии появился ее коллега по сериалу 37-летний актер Люк Томпсон, который сыграл ее возлюбленного Бенедикта Бриджертона. На красной дорожке Люк позировал фотографам в монохромном образе.

Реклама

Ерин Ха и Люк Томпсон / © Associated Press

Напомним, что на премьеру в Парижеактриса пришла в изысканном кастомном платье от Prada. Наряд был с длинным шлейфом, галтером и декорирован кристаллами.