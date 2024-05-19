В золотом платье от  Louis Vuitton: Кейт Бланшетт блистала на дорожке в Каннах

55-летняя австралийская актриса представила новый фильм "Слухи" на международном кинофестивале.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт выглядела роскошно в золотом платье Louis Vuitton с драпировкой на груди и небольшим шлейфом, которое переливалось под вспышками фотокамер.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Бланшетт дополнила лук остроносыми золотыми туфлями на каблуках, собрала белокурые волосы в прическу и надела серьги-висюльки, с россыпью бриллиантов. У нее на лице был легкий вечерний макияж, подчеркивающий пышные ресницы и немного губы.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Комедия "Слухи" написана и снята Гаем Мэддином, Эваном Джонсоном и Галеном Джонсоном с Кейт Бланшетт и Алисией Викандер в главных ролях. В фильме рассказывается о семи лидерах самых богатых либеральных демократий мира на ежегодном саммите G7 после того, как они заблудились в лесу и столкнулись с опасностью, пытаясь подготовить предварительное заявление относительно глобального кризиса.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали роскошный образ Деми Мур в платье цвета морской волны в Каннах.

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