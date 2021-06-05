В золотом платье от Versace: Лили Олдридж продемонстрировала роскошный образ

Знаменитость посетила светское мероприятие в Милане.

35-летняя американская топ-модель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Лили Олдридж посетила мероприятие организованное итальянским ювелирным брендом Bvlgari.

Светское мероприятие проходило в Милане и на нем была представлена новая коллекция Bvlgari - Magnifica 2021. Для гостей организовали фотоколл, ужин и концерт, на котором выступил Андреа Бочелли.

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Лили появилась в эффектном золотом платье от Versace без бретелек. Нард был фасона "рыбка" из-за чего выигрышно подчеркивал фигуру супермодели, а также платье украшала вышивка золотыми пайетками и бисером.

Волосы Лили были уложены в легкие волны, на лице визажисты сделали ей вечерний макияж с золотыми тенями, а шею и руки модели украшали драгоценности от Bvlgari.

Лили Олдридж / Getty Images

Кстати, новая коллекция ювелирного бренда посвящена бесстрашным женщинам, которые смело идут к своим мечтам и добиваются любых целей. И каждая из них уникальна, как и драгоценные камни, используемые в украшениях.

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