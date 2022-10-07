В золотом платье, расшитом бисером: Джоди Тернер-Смит посетила Лондонский кинофестиваль

Актриса выбрала для своего появления пред камерами наряд от известного бренда.

В Великобритании стартовало одно из самых крупных и влиятельных международных киномероприятий - Лондонский кинофестиваль. Он проводится ежегодно с 1956 года, и в этом году в его программу вошел фильм Ноа Баумбаха "Белый шум", снятый по одноименному сатирическому роману Дона Делилло, написанного еще 1985 году.

Сыграла в этой картине британская актриса Джоди Тернер-Смит, поэтому была одним из гостей мероприятия.

На красную дорожку она вышла в золотом платье от Balmain необычного дизайна - платье было частично расшито бисером кремового цвета и пайетками золотистого, которые имитировали латы.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Дополняли этот образ украшении от Bulgari: серьги, несколько браслетов в виде змей и колец.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Также очень интересным у Джоди был макияж с широкими черными стрелками и коричневой помадой на губах.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Напомним, премьера фильма "Белый шум" состоялась 31 августа на 79-м Венецианском кинофестивале. Во время этого мероприятия Джоди стала настоящей звездой красной дорожки благодаря оригинальным платьям.

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