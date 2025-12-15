ТСН в социальных сетях

В золотом платье с акцентом на бюсте: британская актриса на премьере фильма "Анаконда"

Тенди Ньютон красиво выглядела на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Тэнди Ньютон

Тэнди Ньютон / © Associated Press

Тенди Ньютон посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма "Анаконда", в котором она сыграла.

Актриса вышла на красную дорожку в эффектном образе. На ней был экстравагантный золотистый наряд из коллекции бренда Wiederhoeft сезона весна-лето 2026. Он состоял из корсетного верха на бретельках и юбки макси с золотыми пуговицами, которые от колен были расстегнуты.

Тенди Ньютон / © Associated Press

Тенди Ньютон / © Associated Press

Главным акцентом в ее образе было откровенное красивое декольте, лиф которого был украшен золотой драпировкой.

Тенди Ньютон / © Associated Press

Тенди Ньютон / © Associated Press

Аутфит Ньютон дополнила босоножками-гладиаторами на каблуках и золотым клатчем-футляром. У нее была собранная прическа, вечерний макияж и золотые украшения.

Тенди Ньютон / © Associated Press

Тенди Ньютон / © Associated Press

