- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
В золотом платье с акцентом на бюсте: британская актриса на премьере фильма "Анаконда"
Тенди Ньютон красиво выглядела на мероприятии в Лос-Анджелесе.
Тенди Ньютон посетила в Лос-Анджелесе премьеру фильма "Анаконда", в котором она сыграла.
Актриса вышла на красную дорожку в эффектном образе. На ней был экстравагантный золотистый наряд из коллекции бренда Wiederhoeft сезона весна-лето 2026. Он состоял из корсетного верха на бретельках и юбки макси с золотыми пуговицами, которые от колен были расстегнуты.
Главным акцентом в ее образе было откровенное красивое декольте, лиф которого был украшен золотой драпировкой.
Аутфит Ньютон дополнила босоножками-гладиаторами на каблуках и золотым клатчем-футляром. У нее была собранная прическа, вечерний макияж и золотые украшения.