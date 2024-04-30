В золотом платье с бахромой и ковбойских сапогах: эффектная Джоди Тернер-Смит на модном шоу

Актриса Джоди Тернер-Смит посетила модное шоу бренда Ralph Lauren, которое прошло в Нью-Йорке. Дизайнер и его команда презентовали публике коллекцию Fall/Holiday 2024.

На это мероприятие Джоди надела эффектное золотое плетеное платье, напоминающее пончо. Оно было асимметричного сложного дизайна и с бахромой на рукавах и подоле. Также у платья звезды было глубокое V-образное декольте.

Носила Джоди его в сочетании с высокими сапогами в ковбойском стиле, золотой сумкой, а также множеством золотых украшений - массивными браслетами и серьгами.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Кроме нее среди гостей шоу также появилась актриса Джессика Честейн. Она надела наряд, который включал черные штаны-палаццо с шелковыми лампасами, а также гламурный топ с V-образным декольте и стразами.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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