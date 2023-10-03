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В золотом платье с бисером и декольте: актриса Эль Фэннинг вышла на подиум в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
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В золотом платье с бисером и декольте: актриса Эль Фэннинг вышла на подиум в Париже

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Это шоу Le Defile - Walk Your Worth - проходит во Франции ещегодно.

Актриса фильма "Малефисента" - Эль Фэннинг - приняла участие в дефиле бренда L'Oreal, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Эль Фэннинг / © Associated Press
Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

На подиум она вышла в золотом длинном наряде полностью расшитым пайетками и бисером. Из-за того, что платье было прозрачным, создавался так называемый "голый" эффект.

Также у платья Эль было глубокое декольте-качеля. А вот дополнила она образ золотыми босоножками прической с легкими волнами и лаконичным легким макияжем.

Эль Фэннинг / © Associated Press
Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Напомним, на подиуме L'Oreal к Эль Фаннинг присоединились также Кендалл Дженнер, Виола Дэвис и Ева Лонгория.

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Дата публикации
Просмотры
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