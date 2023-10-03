В золотом платье с бисером и декольте: актриса Эль Фэннинг вышла на подиум в Париже

Это шоу Le Defile - Walk Your Worth - проходит во Франции ещегодно.
Актриса фильма "Малефисента" - Эль Фэннинг - приняла участие в дефиле бренда L'Oreal, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
На подиум она вышла в золотом длинном наряде полностью расшитым пайетками и бисером. Из-за того, что платье было прозрачным, создавался так называемый "голый" эффект.
Также у платья Эль было глубокое декольте-качеля. А вот дополнила она образ золотыми босоножками прической с легкими волнами и лаконичным легким макияжем.
Напомним, на подиуме L'Oreal к Эль Фаннинг присоединились также Кендалл Дженнер, Виола Дэвис и Ева Лонгория.
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