В золотом платье с блестками: Екатерина Бужинская в роскошном луке похвасталась сексуальным декольте

Артистка заинтриговала новой композицией.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, на котором звучит отрывок ее новой песни "Поцілуй мене так", которую она совсем скоро запремьерит. Поклонники заинтригованы.
На видео артистка предстала в золотом обтягивающем платье с блестками, прозрачной спиной и небольшим шлейфом. Но главным акцентом в аутфите Бужинской было откровенное декольте, которое подчеркнуло ее сексуальный бюст.
Екатерина сделала высокий хвост, вечерний макияж и завершила эффектный образ роскошными украшениями.
Напомним, ранее Екатерина Бужинская продемонстрировала образ в красном платье с декольте и разрезом.
Читайте также:
- В белоснежном платье с декольте и перьями: Екатерина Бужинская в нежном образе снялась в фотосессии
- В жемчугах и синем платье с желтым принтом: Екатерина Бужинская в патриотическом луке прогулялась по Лондону
- Нежная и красивая: Екатерина Бужинская в цветочном платье с декольте снялась в новой фотосессии