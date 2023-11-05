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В золотом платье с блестками: Екатерина Бужинская в роскошном луке похвасталась сексуальным декольте

В золотом платье с блестками: Екатерина Бужинская в роскошном луке похвасталась сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
305
Время на прочтение
1 мин
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В золотом платье с блестками: Екатерина Бужинская в роскошном луке похвасталась сексуальным декольте

Екатерина Бужинская

Артистка заинтриговала новой композицией.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, на котором звучит отрывок ее новой песни "Поцілуй мене так", которую она совсем скоро запремьерит. Поклонники заинтригованы.

На видео артистка предстала в золотом обтягивающем платье с блестками, прозрачной спиной и небольшим шлейфом. Но главным акцентом в аутфите Бужинской было откровенное декольте, которое подчеркнуло ее сексуальный бюст.

Екатерина сделала высокий хвост, вечерний макияж и завершила эффектный образ роскошными украшениями.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская продемонстрировала образ в красном платье с декольте и разрезом.

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Дата публикации
Просмотры
305
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