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В золотом платье с черным бантом: красивая Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля
50-летняя актриса выбрала для своего появления на красной дорожке кутюрный наряд от бренда Tamara Ralph.
Сегодня, 13 июня, на Лазурном побережье стартовал один из самых ожидаемых кинематографических марафонов года - 78-й Каннский кинофестиваль.
В день открытия на красной дорожке появилась очаровательная Ева Лонгория. Актриса выбрала для своего появления платье из кутюрной коллекции весна-лето 2025 года бренда Tamara Ralph.
Наряд состоял из двух контрастных фактур: золотистого металла и бархатных черных вставок по бокам. Платье было без бретелек и имело сзади большой черный бант, переходивший в длинный шлейф, хотя, пожалуй, недостаточно длинный, чтобы нарушить новый дресс-код мероприятия.
Аутфит Лонгория дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках.
Лук Ева завершила роскошным комплектом золотых украшений в виде листьев: серьгами, ожерельем и кольцом.
Напомним, Ева Лонгория накануне кинофестиваля продемонстрировала в гостинице в Каннах красивый образ в молочном платье с пайетками, тонкими бретельками и пикантным декольте.