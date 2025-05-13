В золотом платье с черным бантом: красивая Ева Лонгория на открытии Каннского кинофестиваля

Ева Лонгория / © Associated Press

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Сегодня, 13 июня, на Лазурном побережье стартовал один из самых ожидаемых кинематографических марафонов года - 78-й Каннский кинофестиваль.

В день открытия на красной дорожке появилась очаровательная Ева Лонгория. Актриса выбрала для своего появления платье из кутюрной коллекции весна-лето 2025 года бренда Tamara Ralph.

Ева Лонгория / © Associated Press

Наряд состоял из двух контрастных фактур: золотистого металла и бархатных черных вставок по бокам. Платье было без бретелек и имело сзади большой черный бант, переходивший в длинный шлейф, хотя, пожалуй, недостаточно длинный, чтобы нарушить новый дресс-код мероприятия.

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Аутфит Лонгория дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках.

Ева Лонгория / © Associated Press

Лук Ева завершила роскошным комплектом золотых украшений в виде листьев: серьгами, ожерельем и кольцом.

Ева Лонгория / © Associated Press

Напомним, Ева Лонгория накануне кинофестиваля продемонстрировала в гостинице в Каннах красивый образ в молочном платье с пайетками, тонкими бретельками и пикантным декольте.