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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В золотом платье с "чешуей": Крисси Тейген в образе от Oscar de la Renta сияла на мероприятии

39-летняя модель вместе с мужем появилась на светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Крисси Тейген

Крисси Тейген / © Associated Press

Крисси Тейген посетила Золотой гала-концерт, который состоялся в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа Джона Ледженда.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Associated Press

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Associated Press

На красной дорожке Крисси сияла в золотом платье приталенного силуэта и без бретелек от бренда Oscar de la Renta. В нем модель была похожа на русалку, ведь наряд был покрыт деталями с пайетками, которые напоминали чешую.

Крисси Тейген / © Associated Press

Крисси Тейген / © Associated Press

Аутфит Тейген дополнила золотистыми босоножками на шпильках и клатчем цвета бургунди от Tyler Ellis. Она сделала аккуратную прическу, макияж в нежных оттенках и длинный коричневый маникюр. Уши знаменитость украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки — золотыми кольцами с бриллиантами.

Крисси Тейген / © Associated Press

Крисси Тейген / © Associated Press

Джон был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черный галстук-бабочку и черные лакированные туфли.

Напомним, Крисси Тейген надела на теле-шоу кокетливое черно-белое платье с принтом «собачий зуб» и баской от Carolina Herrera.

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