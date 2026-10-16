В золотом платье с чёрным кружевом: Дженна Ортега произвела фурор своим образом на премьере

Дженна Ортега / © Associated Press

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24-летняя восходящая звезда Голливуда Дженна Ортега появилась на этой неделе на красной дорожке, поскольку в рамках Лондонского кинофестиваля публике представили картину «Клара и Солнце». В фильме актриса исполнила главную роль, поэтому во время мероприятия к ней было приковано основное внимание публики.

Дженна Ортега / © Associated Press

Ортега надела золотое шелковое платье от бренда Torlowei в стиле нижнего белья. Изысканности наряду придавал контрастный декор — чёрное кружево, хаотично пришитое к платью.

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Дженна Ортега / © Associated Press

Актриса дополнила образ головным убором — кружевной шапочкой в тон наряду. Также Дженна сделала изысканный макияж в коричневой гамме и добавила веснушки.

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Дженна Ортега / © Associated Press

В фильме вместе с Дженной также снялась Эми Адамс. Актриса выбрала для мероприятия чёрно-белое платье от бренда Georges Chakra с оригинальными складками в верхней части.

Дженна Ортега и Эми Адамс / © Associated Press

«Клара и солнце» — это научно-фантастический фильм-антиутопия режиссёра Тайки Вайтити по сценарию Дахви Валлера, снятый по мотивам одноимённого романа Кадзуо Исигуро 2021 года.

Дженна Ортега, Эми Адамс, Тайка Вайтити / © Associated Press

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