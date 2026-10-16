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- Шоу-бизнес
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В золотом платье с чёрным кружевом: Дженна Ортега произвела фурор своим образом на премьере
Премьера в британской столице запомнилась не только как кинособытие, но и как эффектный выход знаменитости.
24-летняя восходящая звезда Голливуда Дженна Ортега появилась на этой неделе на красной дорожке, поскольку в рамках Лондонского кинофестиваля публике представили картину «Клара и Солнце». В фильме актриса исполнила главную роль, поэтому во время мероприятия к ней было приковано основное внимание публики.
Ортега надела золотое шелковое платье от бренда Torlowei в стиле нижнего белья. Изысканности наряду придавал контрастный декор — чёрное кружево, хаотично пришитое к платью.
Актриса дополнила образ головным убором — кружевной шапочкой в тон наряду. Также Дженна сделала изысканный макияж в коричневой гамме и добавила веснушки.
В фильме вместе с Дженной также снялась Эми Адамс. Актриса выбрала для мероприятия чёрно-белое платье от бренда Georges Chakra с оригинальными складками в верхней части.
«Клара и солнце» — это научно-фантастический фильм-антиутопия режиссёра Тайки Вайтити по сценарию Дахви Валлера, снятый по мотивам одноимённого романа Кадзуо Исигуро 2021 года.