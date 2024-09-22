В золотом платье с цветочной вышивкой и жемчугом: эффектная Кейт Бланшетт получила награду

55-летняя актриса в роскошном наряде Giorgio Armani появилась на кино-событии.
Кейт Бланшетт посетила премьеру черной комедии "Слухи" (Rumours), которая прошла в рамках 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В фильме она сыграла главную роль.
На красной дорожке Кейт появилась в эффектном образе. На звезде был роскошный золотой наряд от бренда Giorgio Armani. Он состоял из кэтсьюта в сетку и прозрачного платья с высокой горловиной и длинными рукавами, расшитого цветочным орнаментом с жемчугом.
Аутфит Бланшетт дополнила золотыми остроносыми туфлями. У нее была волнистая укладка и нежный макияж.
На фестивале Кейт получила премию Donostia за важный вклад в кино.
Напомним, Кейт Бланшетт в элегантном платье от Louis Vuitton постла на кинофестивале в Венеции.
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