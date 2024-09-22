В золотом платье с цветочной вышивкой и жемчугом: эффектная Кейт Бланшетт получила награду

55-летняя актриса в роскошном наряде Giorgio Armani появилась на кино-событии.

Кейт Бланшетт посетила премьеру черной комедии "Слухи" (Rumours), которая прошла в рамках 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. В фильме она сыграла главную роль.

На красной дорожке Кейт появилась в эффектном образе. На звезде был роскошный золотой наряд от бренда Giorgio Armani. Он состоял из кэтсьюта в сетку и прозрачного платья с высокой горловиной и длинными рукавами, расшитого цветочным орнаментом с жемчугом.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Аутфит Бланшетт дополнила золотыми остроносыми туфлями. У нее была волнистая укладка и нежный макияж.

На фестивале Кейт получила премию Donostia за важный вклад в кино.

Напомним, Кейт Бланшетт в элегантном платье от Louis Vuitton постла на кинофестивале в Венеции.

Читайте также:

Образы актрисы Кейт Бланшетт (39 фото)