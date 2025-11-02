В золотом платье с декольте до пупка: девушка Леонардо Ди Каприо в гламурном луке позировала на ивенте

Виттория Черетти / © Associated Press

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — стала гостьей гала-вечера LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии отметили деятелей за их достижения в киноиндустрии, моде и современном искусстве.

Перед фотографами красавица предстала в гламурном аутфите, в котором была похожа на стройную совершенную статую богини. На ней было золотое платье по фигуре с халтером, американской проймой и глубоким декольте до пупка от Gucci.

Девушка также продемонстрировала свою обнаженную спину.

Черетти собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди одну прядь, сделала нежный макияж и молочный маникюр. Уши модель украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — золотыми браслетами и кольцом с бриллиантами.

