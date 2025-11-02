ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
377
Время на прочтение
1 мин

В золотом платье с декольте до пупка: девушка Леонардо Ди Каприо в гламурном луке позировала на ивенте

Виттория Черетти в роскошном наряде от Gucci сияла на гала-вечере.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виттория Черетти

Виттория Черетти / © Associated Press

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — стала гостьей гала-вечера LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии отметили деятелей за их достижения в киноиндустрии, моде и современном искусстве.

Перед фотографами красавица предстала в гламурном аутфите, в котором была похожа на стройную совершенную статую богини. На ней было золотое платье по фигуре с халтером, американской проймой и глубоким декольте до пупка от Gucci.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Девушка также продемонстрировала свою обнаженную спину.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Черетти собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди одну прядь, сделала нежный макияж и молочный маникюр. Уши модель украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — золотыми браслетами и кольцом с бриллиантами.

Напомним, Виттория Черетти белым кокетливым мини-платьем подчеркнула стройные ноги.

Дата публикации
Количество просмотров
377
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie