В золотом платье с декольте до пупка: девушка Леонардо Ди Каприо в гламурном луке позировала на ивенте
Виттория Черетти в роскошном наряде от Gucci сияла на гала-вечере.
27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — стала гостьей гала-вечера LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии отметили деятелей за их достижения в киноиндустрии, моде и современном искусстве.
Перед фотографами красавица предстала в гламурном аутфите, в котором была похожа на стройную совершенную статую богини. На ней было золотое платье по фигуре с халтером, американской проймой и глубоким декольте до пупка от Gucci.
Девушка также продемонстрировала свою обнаженную спину.
Черетти собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди одну прядь, сделала нежный макияж и молочный маникюр. Уши модель украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — золотыми браслетами и кольцом с бриллиантами.
Напомним, Виттория Черетти белым кокетливым мини-платьем подчеркнула стройные ноги.