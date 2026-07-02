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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

В золотом платье с декольте до пупка: певица Келли Роуленд поразила роскошным образом на церемонии

На мероприятии артистка продемонстрировала один из самых эффектных нарядов.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Келли Роуленд

Келли Роуленд / © Associated Press

Американская певица, актриса и одна из основательниц группы Destiny’s Child Келли Роуленд посетила церемонию вручения премии BET Awards 2026, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Для своего выхода на сцену артистка выбрала роскошное золотое платье макси, полностью расшитое сверкающими пайетками и бисером, которое специально для этого события создал бренд Valdrin Sahiti. Главным акцентом наряда стало глубокое декольте до пупка с драпировкой.

Келли Роуленд / © Associated Press

Келли Роуленд / © Associated Press

Платье также имело американскую пройму и обнажало плечи и спину звезды. В этом наряде Келли выглядела стройной и эффектной.

Келли Роуленд / © Associated Press

Келли Роуленд / © Associated Press

Свой наряд певица дополнила пышной прической с локонами, макияжем с золотыми тенями и черными стрелками, а также маникюром в нюдовых тонах. Уши она украсила золотыми серьгами, руки — массивными золотыми кольцами с бриллиантами, широким золотым браслетом в тон от Alexis Bittar.

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Дата публикации
Количество просмотров
92
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