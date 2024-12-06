В золотом платье с декольте: Ева Лонгория блистала на кинофестивале в Саудовской Аравии

Актриса надела на мероприятие наряд от арабского дизайнера.

В Саудовской Аравии стартовал ежегодный Международный кинофестиваль на Красном море. В этом году на мероприятии среди гостей появилась красивая актриса Ева Лонгория.

Звезда блистала перед премьерой фильма The Tales of Dayes Family ("Сказки семьи Дейес"), египетского режиссера Карима Шенави, в длинном золотом платье от бренда Marmar Halim.

Этой было платье из фактурной ткани со шлейфом, множеством драпировок и глубоким декольте. Плечи у наряда также были открыты.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Дополнила Лонгория свой гламурный лук золотыми драгоценностями, насыщенным макияжем и высокой вечерней прической.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Также наряд от бренда Marmar Halim надела на красную дорожку кинофестиваля актриса Кэтрин Зета-Джонс, но только ее платье было цвета морской волны.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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