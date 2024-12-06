В золотом платье с декольте: Ева Лонгория блистала на кинофестивале в Саудовской Аравии

Актриса надела на мероприятие наряд от арабского дизайнера.
В Саудовской Аравии стартовал ежегодный Международный кинофестиваль на Красном море. В этом году на мероприятии среди гостей появилась красивая актриса Ева Лонгория.
Звезда блистала перед премьерой фильма The Tales of Dayes Family ("Сказки семьи Дейес"), египетского режиссера Карима Шенави, в длинном золотом платье от бренда Marmar Halim.
Этой было платье из фактурной ткани со шлейфом, множеством драпировок и глубоким декольте. Плечи у наряда также были открыты.
Дополнила Лонгория свой гламурный лук золотыми драгоценностями, насыщенным макияжем и высокой вечерней прической.
Также наряд от бренда Marmar Halim надела на красную дорожку кинофестиваля актриса Кэтрин Зета-Джонс, но только ее платье было цвета морской волны.
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