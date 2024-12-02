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В золотом платье с декольте и разрезом: Лили Коллинз на премьере мюзикла в Лондоне

В золотом платье с декольте и разрезом: Лили Коллинз на премьере мюзикла в Лондоне

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Актриса выбрала очень гламурный наряд от известного бренда.

Спустя 18 лет после премьеры фильма "Дьявол носит Prada", в котором сыграли такие голливудские суперзвезды как Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, появилась новая версия этой истории. По мотивам этого знаменитого фильма в Лондоне поставили мюзикл, главную роль в котором сыграет актриса Ванесса Уилльямс.

Мировая премьера мюзикла состоялась в первый день зимы - 1 декабря - в Лондоне. Гостьей мероприятия стала актриса Лили Коллинз известная по сериалу "Эмили в Париже".

Девушка вышла на красную дорожку в гламурном длинном вечернем платье от Модного дома Vivienne Westwood. Это было длинное платье со стразами, опущенными плечами и драпировками. Также юбку наряда украшал очень высокий разрез, открывающий ноги и позволяющий рассмотреть ее лаконичные босоножки на каблуках от Manolo Blahnik. Украшения она носила от Cartier.

Лили Коллинз / © Getty Images
Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Наряд Лили очень напомнил лук другой звезды - Марго Робби, которая совсем недавно впервые стала мамой. Актриса в подобном платье вышла на красную дорожку на своей родине в Австралии - она посетила церемонию вручении наград Aacta Awards.

Марго Робби / © Getty Images
Марго Робби / Фото: Getty Images

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