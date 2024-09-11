В золотом платье с декольте: Лили Коллинз на премьере "Эмили в Париже" в Риме

В этот раз Netflix решили разделить сезон из 10 серий на две части, поэтому первые пять серий появились на стриминге 15 августа, а остальные пять вийдут 12 сентября.
Актриса Лили Коллинз прибыла на премьеру сериала "Эмили в Париже", которая состоялась в Риме. Мероприятие было посвящено выходу второй части четвертого сезона сериала.
Девушка позировала перед фотографами в роскошном золотом платье из вискозы в рубчик от Модного дома Schiaparelli, которое тот презентовал в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Наряд украшали необычные золотые бретельки, высокий разрез на юбке и глубокое декольте.
Также у платья была голая спина, а дополнила она его множеством браслетов и бархатными мюлями на каблуках.
Уже традиционно Лили позировала перед камерами с коллегой по сериалу - актрисой Эшли Парк, которая в єтот раз вібрала черное длинное платье с бахромой из бисера, которое носила в сочетании с вісокими перчатками.
Напомним, что во время премьеры первой части четвертого сезона Лили блистала перед камерами в гламурном платье от бренда Armani Privé с пайетками и баской.
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