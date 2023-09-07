В золотом платье с декольте в форме сердца: Адриана Лима на вечеринке Victoria's Secret

Бывшие "ангелы" Victoria's Secret снова блистали на розовой дорожке во время мероприятия бельевой марки в Нью-Йорке.

Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Лили Олдридж и Тейлор Хилл прибыли на вечеринку, чтобы отпраздновать перезапуск шоу Prime Victoria's Secret The Tour 2023, релиз которого намечен на 26 сентября.

Кэндис Свейнпоул / Фото: Getty Images

За четыре года, прошедшие с момента последнего шоу Victoria's Secret, бренд расширил размерный ряд, разработал бюстгальтеры для кормления грудью и мастэктомии, а также запустил кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.

Тейлор Хилл / Фото: Associated Press

Тем не менее, множество известных моделей снова появятся на шоу – это Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Лила Мосс и Наоми Кэмпбелл и все вышеперечисленные экс-"ангелы" бренда.

Лили Олдридж / Фото: Associated Press

42-летняя Адриана Лима, которая за годы своего отсутствия на подиуме, успела родить третьего ребенка, вышла на розовую дорожку в черно-золотом платье на тонких бретельках и с корсетом в форме сердца. Адриана распустила длинные волосы и расчесала и по пробору, а также сделала вечерний макияж.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Лиме было всего 17 лет, когда она участвовала в своем первом показе Victoria's Secret в 1999 году. В следующем году, в 18 лет, она подписала контракт с брендом и благодаря нему обрела популярность и успех.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Читайте также: