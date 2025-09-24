В золотом платье с декором: Деми Мур поразила образом на премьере фильма Gucci "Тигр" в Милане

Деми Мур / © Associated Press

Реклама

62-летняя актриса Деми Мур надела золотое платье в пол для мероприятия в Милане. Голливудская звезда посетила в роскошном наряде премьеру короткометражного фильма Gucci «Тигр», который новый креативный директор Модного дома Демна Гвасалия презентовал публике вместо традиционного показа мод.

Деми Мур / © Associated Press

Эта коллекция на сезон осень-зима 2025-2026 стала для Демны дебютной, после ухода Сабато де Сарно. Сняли фильм для бренда Спайк Джонз и Халина Рейн, а персонажы короткометражки носят, конечно же, одежду из коллекции.

Деми сыграла в фильме главную роль, поэтому стала главной звездой этого мероприятия.

Реклама

Ее платье-водолазка было длинным, золотым и полностью расшито бисером и пайетками в виде цветочных аппликаций и бахромы. Волосы звезды были распущены, а ее гламурный образ дополняли роскошные украшения и макияж. Коллекцию, в которой Гвасалия презентовал это золотое платье, он назвал La Familigia.

Деми Мур / © Associated Press

История фильма «Тигр» рассказывает о Барбаре Гуччи, главе Gucci International и председателе компании в Калифорнии, которая собирает своих детей и особого гостя в семейном доме, чтобы отпраздновать свой день рождения. Под отполированной внешней оболочкой Барбара изо всех сил старается удержать все под контролем: поддерживать репутацию компании, произвести впечатление на почетного гостя, быть матерью и отчаянно пытаться управлять ситуацией. Но когда вечер принимает неожиданный оборот, ее тщательно созданная фасадная оболочка дает трещину и начинает рушиться, а семья ищет новый путь.

Также в фильме появляются такие звезды как Кендалл Дженнер, Алекс Консани, Кеке Палмер и Эдвард Нортон. А на презентацию фильма бренд позвал таких знаменитостей: Гвинет Пэлтроу, Анну Винтур, Серену Уильямс, Франсуа-Анри Пино, Амелию Грей, Лилу Мосс и Алекс Консани. Все они были в вещах из новой коллекции.