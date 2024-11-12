В золотом платье с глубоким декольте: американская актриса в эффектном луке сияла на премьере фильма

55-летняя Люси Лью выбрала для своего выхода наряд, в котором точно не осталась незамеченной.

Американская актриса Люси Лью посетила премьеру фильма "Кодовое имя "Красный", в котором снялась. Мероприятие состоялось в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Люси Лью / Фото: Associated Press

Лью сияла перед фотокамерами в нарядном золотом платье по фигуре и со шлейфом. Главным акцентом в ее аутфите было глубокое декольте до пупка. Она выглядела стройно и эффектно.

Люси Лью / Фото: Associated Press

Звезда собрала волосы в хвост, сделала макияж с розовой помадой, украсила уши золотыми серьгами – одной в форме луны, а другой – звезды.

Люси Лью / Фото: Associated Press

На красной дорожке Люси позировала также со своими коллегами из фильма: Бонни Хантом, Ником Кроллом, Дуэйном Джонсоном, Дж.К. Симмонсом, Кирнаном Шипкой, Мэри Элизабет Эллис и Крисом Эвансом.

Люси Лью / Фото: Associated Press

Напомним, Люси Лью на премьере ленты "Кодовое имя "Красный" в Лондоне она предстала в наряде красного цвета – элегантном костюме с блузой и широкими брюками.

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