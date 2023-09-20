В золотом платье с "голыми" вставками: роскошная Энн Хэтэуэй посетила мероприятие в Нью-Йорке

Наряд был очень гламурным и имел интересные вставки по бокам.

Актриса Энн Хэтэуэй пришла на мероприятие японского косметического бренда Shiseido, поскольку стала его новым послом. Для появления на публике она нарядилась в платье золотого цвета от бренда CD Greene.

Наряд был длинным, с имитацией чешуи и "голыми" вставками на бедрах, которые украшали золотистые кристаллы. Также у платья был небольшой шлейф.

Дополнила этот гламурный наряд Энн ювелирными украшениями от Bulgari, лаконичным макияжем и прической.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Золотое платье для светского выхода звезда выбирает уже не первый раз. Также наряд в этом оттенке но от Versace она выбирала для мероприятия Bulgari Mediterranea High Jewellery в Венеции.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы актрисы Энн Хэтэуэй (19 фото)