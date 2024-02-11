В золотом платье с необычной юбкой: Ева Лонгория случайно скопировала наряд Эммы Стоун

Забавно, что актрисы надели платья похожего дизайна на одно и то же мероприятие.

Актриса Ева Лонгория посетила 76-ю церемонию вручения премии Гильдии режиссеров Америки, которая прошла в отеле Беверли Хилтон. На красную дорожку звезда вышла в золотом платье с бретелькой-халтером от Alberta Ferretti, которое было представлено брендом в коллекции весна-лето 2024.

Ева Лонгория и Мэтт Бомер / Фото: Associated Press

Платье было оригинального дизайна, поскольку сшито с вертикальных лент ткани, а также имело асимметричное декольте.

Особенно внимание привлекала юбка наряда, поскольку была сделана из лент ткани в виде бахромы. Образ Ева дополнила серьгами-кольцами, золотистыми босоножками на каблуках. Также актриса сделала лаконичную прическу, красивый маникюр и яркий макияж.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Однако Ева не единственная, кто пришел на эту церемонию в подобном платье. Также на красную дорожку вышла актриса Эмма Стоун а наряде подобного дизайна, поскольку у него тоже была юбка с бахромой из ткани, а платье имело плетения. Наряд Эммы был винтажным от бренда Givenchy.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Читайте также:

Ева Лонгория - звезда "Отчаянных домохозяек" и не только (18 фото)