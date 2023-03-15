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В золотом платье с необычным декольте: актриса Люси Лью в ярком образе на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
677
Время на прочтение
1 мин
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В золотом платье с необычным декольте: актриса Люси Лью в ярком образе на красной дорожке

Люси Лью / Фото: Associated Press

Она разбавила золотистый наряд необычной парой круглых сережек.

14 марта в Лос-Анджелесе состоялась премьера второй части супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов". На красную дорожку вышла 54-летняя актриса Люси Лью, которая сыграла в этом фильме одну из ключевых ролей.

Люси Лью / © Associated Press
Люси Лью / Фото: Associated Press

Для мероприятия она выбрала золотое платье миди с асимметричным подолом. Юбка платья имела кружевное тиснение в флористических мотивах. Также необычным был верх платья, поскольку его украшал белый тюль, который спадал на плечи.

Дополнили этот гламурный образ Люси золотистые босоножки на каблуках и клатч со стразами. Волосы она просто распустила и выпрямила, сделала довольно лаконичный макияж и надела круглые серьги. 

Люси Лью / © Associated Press
Люси Лью / Фото: Associated Press

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