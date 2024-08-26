В золотом платье с обнаженной спиной: нидерландская модель в красивом образе позировала на пляже

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фотографии своего нового пикантного аутфита.

Красавица устроила импровизированный фотосет на ночном пляже. Позировала она в сексуальном золотом платье с обнаженной спиной. Она выглядела стройно и подтянуто.

Лаура Селия

Свой образ Лаура дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и золотыми украшениями.

Лаура Селия

"Золотые летние ночи", – подписала девушка фото.

Напомним, Лаура Селия застенчиво позировала в сексуальном черном прозрачном белье, украшенном кружевом с розовыми, голубыми и желтыми цветами.

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