В золотом платье с обнаженной спиной: нидерландская модель в красивом образе позировала на пляже

Лаура Селия похвасталась новым красивым луком.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фотографии своего нового пикантного аутфита.
Красавица устроила импровизированный фотосет на ночном пляже. Позировала она в сексуальном золотом платье с обнаженной спиной. Она выглядела стройно и подтянуто.
Свой образ Лаура дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и золотыми украшениями.
"Золотые летние ночи", – подписала девушка фото.
Напомним, Лаура Селия застенчиво позировала в сексуальном черном прозрачном белье, украшенном кружевом с розовыми, голубыми и желтыми цветами.
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