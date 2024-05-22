В золотом платье с обнаженными плечами: азиатская фэшн-блогер на кинофестивале

Фэшн-блогер и инфлюэнсер Джессика Ванг не смогла пропустить одно из важнейших событий в Каннах.

Популярная азиатская фэшн-логер Джессика Ванг посетила Каннский кинофестиваль.

Для своего появления на красной дорожке она выбрала золотое кутюрное платье от бренда Alexandre Vauthier без бретелек, которое было полностью покрытое блестками и бисером.

Джессика Ванг / Фото: Getty Images

Наряд Ванг скомбинировала с золотыми босоножками на высокой платформе и каблуках. Блогер сделала прическу с мокрым эффектом, макияж с черными стрелками, белый маникюр и завершила лук бриллиантовыми серьгами-лепестками и бриллиантовым кольцом.

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