В золотом платье с огромным 3D цветком: Леони Ханне очаровала необычным образом на красной дорожке

Известный немецкий блогер, модель, инфлюэнсер и икона стиля - 35-летняя Леони Ханне - уже традиционно стала гостьей 80-го Венецианского кинофестиваля. В этом году красавица вышла на красную дорожку несколько раз и одним из ее нарядов стало золотое платье от турецкого бренда Bolandy Moda.

Необычный наряд имел длинную юбку с небольшим шлейфом, выполненную из шелкового атласа, которую украшали небольшие складки спереди. Однако главной изюминкой наряда, которая вызывала вау-эффект, была золотая верхняя корсетная часть в виде цветка с 3D лепестками.

Образ леони дополнила прической, лаконичным макияжем, а также золотыми украшениями Tiffany & Co.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Также на этом грандиозном мероприятии Леони продемонстрировала еще один образ - роскошное платье от украинского бренда WONÁ Concept в пудровом оттенке. Наряд был разработан и сшит специально для Леони и этого события.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

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