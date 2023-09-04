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В золотом платье с огромным 3D цветком: Леони Ханне очаровала необычным образом на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
783
Время на прочтение
1 мин
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В золотом платье с огромным 3D цветком: Леони Ханне очаровала необычным образом на красной дорожке

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Наряд идеально подчеркивал стройную фигуру знаменитости и сочетался с украшениями.

Известный немецкий блогер, модель, инфлюэнсер и икона стиля - 35-летняя Леони Ханне - уже традиционно стала гостьей 80-го Венецианского кинофестиваля. В этом году красавица вышла на красную дорожку несколько раз и одним из ее нарядов стало золотое платье от турецкого бренда Bolandy Moda.

Необычный наряд имел длинную юбку с небольшим шлейфом, выполненную из шелкового атласа, которую украшали небольшие складки спереди. Однако главной изюминкой наряда, которая вызывала вау-эффект, была золотая верхняя корсетная часть в виде цветка с 3D лепестками.

Образ леони дополнила прической, лаконичным макияжем, а также золотыми украшениями Tiffany & Co.

Леони Ханне / © Getty Images
Леони Ханне / Фото: Getty Images

Также на этом грандиозном мероприятии Леони продемонстрировала еще один образ - роскошное платье от украинского бренда WONÁ Concept в пудровом оттенке. Наряд был разработан и сшит специально для Леони и этого события.

Леони Ханне / © Getty Images
Леони Ханне / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
783
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