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В золотом платье с откровенным декольте и высоким разрезом: финальный образ победительницы шоу "Холостяк-12"

В золотом платье с откровенным декольте и высоким разрезом: финальный образ победительницы шоу "Холостяк-12"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2150
Время на прочтение
1 мин
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В золотом платье с откровенным декольте и высоким разрезом: финальный образ победительницы шоу "Холостяк-12"

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая в последнем выпуске проекта продемонстрировала соблазнительный лук.

На финальной церемонии 12-го сезона шоу "Холостяк" победительница проекта — фотомодель Екатерина Лозовицкая — предстала в эффектном аутфите.

На ней было золотое платье по фигуре на тонких бретельках. Наряд имел откровенное декольте и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

Образ Катя дополнила красной накидкой-шлейфом с пышными рукавами и золотистыми босоножками на шпильках.

Волосы она украсила красным ободком. Вечерний макияж завершил лук Лозовицкой.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

Напомним, во время финальной церемонии главный герой проекта Алекс Топольский признался Екатерине в любви и надел ей на палец кольцо с бриллиантом.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

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Дата публикации
Просмотры
2150
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