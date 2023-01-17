В золотом платье с откровенным декольте и высоким разрезом: финальный образ победительницы шоу "Холостяк-12"

На финальной церемонии 12-го сезона шоу "Холостяк" победительница проекта — фотомодель Екатерина Лозовицкая — предстала в эффектном аутфите.

На ней было золотое платье по фигуре на тонких бретельках. Наряд имел откровенное декольте и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

Образ Катя дополнила красной накидкой-шлейфом с пышными рукавами и золотистыми босоножками на шпильках.

Волосы она украсила красным ободком. Вечерний макияж завершил лук Лозовицкой.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

Напомним, во время финальной церемонии главный герой проекта Алекс Топольский признался Екатерине в любви и надел ей на палец кольцо с бриллиантом.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

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