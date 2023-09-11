В золотом платье с открытым плечом: легендарная супермодель 90-х Кристи Тарлингтон вышла на подиум

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2024 бренда Ralph Lauren. Мероприятие прошло в районе Бруклин, а посетило его множество звезд, среди которых были Дженнифер Лопес, Эмма Робертс, Кара Делевинь и Джулианна Мур.

Звездой показа стала супермодель 90-х - 54-летняя Кристи Тарлингтон.

Женщина закрыла шоу в золотом ассиметричном платье.

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

Наряд был выполнен на одно плечо, имел множество оборок и длинный шлейф. Дополнили образ Тарлингтон на подиуме золотистые босоножки, массивные серьги и "мокрая" укладка.

Кристи Тарлингтон / Фото: Associated Press

В новой коллекции бренд представил цветочную палитру с изысканным сочетанием нейтральных оттенков, а также текстур. В ней используются роскошные ткани, такие как шелк, лен и мягкая кожа. А вот что касается силуэтов, то на подиуме можно было увидеть и блейзеры, широкие брюки и струящиеся платья макси, как у Тарлингтон. Не обошлось и без фирменных рубашек-поло, рубашек на пуговицах и множества джинсов.

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