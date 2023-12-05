В золотом платье с пайетками: Амаль Клуни очаровала гламурным образом на красной дорожке в Лондоне

На красной дорожке она, как всегда, была ослепительной и восхитительной.

Амаль Клуни - совсем не светская львица, а деловая женщина, которая на протяжении многих лет работает в сфере юриспруденции. Однако свадьба с Джорджем Клуни поспособствовала росту ее популярности и частым выходам в свет.

Тем не менее на звездные мероприятия Амаль ходит крайне редко, как и попадает под прицел папарацци, но зарекомендовала она себя как икона стиля. Каждый образ женщины на красных дорожках привлекает внимание, поскольку ее наряды всегда очень женственные и элегантные.

На церемонии British Fashion Awards 2023, которая состоялась в Лондоне, Амаль появилась в невероятном вечернем платье от Atelier Versace, которое было изготовлено для нее по индивидуальному заказу. Платье идеально сидело на фигуре, имело широкие бретельки и длинный шлейф.

Амаль Клуни / Фото: Associated Press

По всей длине наряд был расшит пайетками и камнями золотого и терракотового цвета.

Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Образ женщина дополнила золотистым небольшим клатчем, туфлями на каблуках и своей любимой объемной укладкой. В ушах у нее сверками бриллиантовые серьги.

Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Напомним, что также Амаль обожает винтажные наряды, поэтому на ней часто можно увидеть платья с прошлых корллекций известных брендов. Например, на церемонию DVF Awards, которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, Амаль пришла в винтажном платье с кружевом и фатином.

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