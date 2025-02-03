В золотом платье с пайетками и перьями: рэперша Cardi B в роскошном образе похвасталась пышным бюстом

Рэперша Cardi B сияла в роскошном аутфите на красной дорожке 67-й ежегодной церемонии вручения наград "Грэмми", состоявшейся в Лос-Анджелесе.

Cardi B / Фото: Associated Press

Знаменитость позировала перед фотокамерами в обтягивающем платье фасона "русалка" из коллекции весна-лето 2025 года бренда Roberto Cavalli. Наряд был полностью расшит паетками золотого, серебряного и черного цветов, а внизу были украшены перьями, которые создавали объемный шлейф.

Cardi B / Фото: Associated Press

Cardi B / Фото: Associated Press

Но главным акцентом в ее луке было откровенное декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную соблазнительную грудь.

Cardi B / Фото: Associated Press

У Cardi B была ретро-прическа, уложенная волнами, макияж с черными стрелками и пышными накладными ресницами, а также очень длинный острый перламутрово-черный маникюр с выпиленными дырами, напоминавшими дыры на сыре. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами, а на руках были массивные кольца в виде змей с белыми и черными камнями.

Cardi B / Фото: Associated Press

Cardi B / Фото: Associated Press

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