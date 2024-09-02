В золотом платье с пайетками: красивая Джулианна Мур сияла на красной дорожке в Венеции

63-летняя актриса в гламурном наряде от Bottega Veneta предстала на кинособытии.

Джулианна Мур посетила Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма Педро Альмодовара "Комната по соседству" (The Room Next Door), в котором сыграла вместе с Тильдой Суинтон. Для испанского режиссера это первая англоязычная лента.

Джулианна Мур и Тильда Свинтон / Фото: Associated Press

Мур сияла на красной дорожке в закрытом золотом платье, полностью расшитом пайетками, с V-образным вырезом от бренда Bottega Veneta.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Волосы актриса собрала в низкий хвост, сделала нежный макияж, уши украсила массивными золотыми серьгами и завершила лук нюдовым маникюром.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

О фильме:

Это история о трех женщинах, проживающих в одном здании в Нью-Йорке. Это мать и дочь, которые запутались в отношениях, а также подруга матери.

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