В золотом платье с пайетками: красивая Джулианна Мур сияла на красной дорожке в Венеции

63-летняя актриса в гламурном наряде от Bottega Veneta предстала на кинособытии.
Джулианна Мур посетила Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма Педро Альмодовара "Комната по соседству" (The Room Next Door), в котором сыграла вместе с Тильдой Суинтон. Для испанского режиссера это первая англоязычная лента.
Мур сияла на красной дорожке в закрытом золотом платье, полностью расшитом пайетками, с V-образным вырезом от бренда Bottega Veneta.
Волосы актриса собрала в низкий хвост, сделала нежный макияж, уши украсила массивными золотыми серьгами и завершила лук нюдовым маникюром.
О фильме:
Это история о трех женщинах, проживающих в одном здании в Нью-Йорке. Это мать и дочь, которые запутались в отношениях, а также подруга матери.
Читайте также: