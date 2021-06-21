В золотом платье с пайетками: победительница "Холостяка-11" в эффектном луке позировала возле бассейна

Анна Богдан в гламурном наряде продемонстрировала стройные ноги.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – опубликовала в Instagram новый снимок.

На нем девушка позирует, сидя возле бассейна, и демонстрирует стройные ноги. Одета Богдан в золотое платье длины миди, расшитое пайетками. Рядом с ней стоят черные босоножки на шпильках.

Анна Богдан

Свои кудрявые волосы она заколола с одной стороны и сделала легкий макияж. Девушка выглядела эффектно.

В посте Анна написала, какой для нее – идеальный мужчина:

"Вот я считаю, что мужчина - это тот, который не боится взять ответственность за женщину и в дальнейшем - за семью. Тот, который не создает проблем, а наоборот - помогает их решить. Только в сказках люди никогда не ругаются и живут душа в душу без ссор. Но, в моем представлении - мужчина всегда поможет найти компромисс и адекватно объяснит свою точку зрения… а не "я мужик, значит будет по-моему!"

Ну и конечно, мужчина - это тот, который на просьбу о помощи от женщины не скажет "я тебе что, каблук?", а действительно поможет!"

Ранее Богдан показала романтические снимки с отдыха с возлюбленным Михаилом Заливако в Каппадокии.

Читайте также: В прозрачном корсете и юбке с высоким разрезом: дерзкий лук победительницы "Холостяка-11" Анны Бондан

Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку