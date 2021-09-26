В золотом платье с пайетками: роскошный выход Шэрон Стоун на кинофестивале

В золотом платье с пайетками: роскошный выход Шэрон Стоун на кинофестивале

63-летняя актриса Шэрон Стоун посетила церемонию в Цюрихе, в Швейцарии.

Знаменитость приехала на церемонию вручения награды ZFF Golden Icon и показ фильма "Казино" во время 17-го Международного цюрихского кинофестиваля.

Шэрон блистала на сцене и перед камерами фотографов в золотом вечернем платье, расшитом пайетками без бретелек и с небольшим шлейфом. Платье звезда сочетала с небольшой золотой сумкой, золотым браслетом на запястье, большими серьгами и безупречной укладкой, и макияжем.

Шэрон Стоун / Getty Images

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Стройная и очаровательная Шэрон с удовольствием позировала перед камерами фотографов.

На церемонии в субботу вечером Шэрон была удостоена награды "Золотая икона" - высшей награды Цюрихского кинофестиваля. Награда была вручена перед показом классического триллера Мартина Скорсезе "Казино", за который Шэрон была номинирована на "Оскар" в 1996 году.

Шэрон Стоун / Getty Images

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