В золотом платье с пайетками: роскошный выход Шэрон Стоун на кинофестивале

63-летняя актриса Шэрон Стоун посетила церемонию в Цюрихе, в Швейцарии.
Знаменитость приехала на церемонию вручения награды ZFF Golden Icon и показ фильма "Казино" во время 17-го Международного цюрихского кинофестиваля.
Шэрон блистала на сцене и перед камерами фотографов в золотом вечернем платье, расшитом пайетками без бретелек и с небольшим шлейфом. Платье звезда сочетала с небольшой золотой сумкой, золотым браслетом на запястье, большими серьгами и безупречной укладкой, и макияжем.
Стройная и очаровательная Шэрон с удовольствием позировала перед камерами фотографов.
На церемонии в субботу вечером Шэрон была удостоена награды "Золотая икона" - высшей награды Цюрихского кинофестиваля. Награда была вручена перед показом классического триллера Мартина Скорсезе "Казино", за который Шэрон была номинирована на "Оскар" в 1996 году.
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