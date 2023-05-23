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В золотом платье с перьям: Наоми Кэмпбелл повеселилась на вечеринке в Каннах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
488
Время на прочтение
1 мин
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В золотом платье с перьям: Наоми Кэмпбелл повеселилась на вечеринке в Каннах

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала в Каннах свой 53-й день рождения.

Вечеринка в честь звезды была организована Даниэлем Гридером и прошла на вилле Джулия, куда были приглашены только самые избранные гости.

Звездой вечера стала, конечно же, Наоми Кэмпбелл. Модель блистала перед камерами в золотом вечернем платье с двумя бретельками на одно плечо, расшитом мелкими камнями и с перьям на подоле.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Образ Наоми дополнила несколькими драгоценными браслетами, кольцом на пальце с крупным зеленым камнем, а также серьгами-висюльками. Ее макияж был достаточно мягким, а длинные черные волосы – распущены. Выглядела именинница блестяще.

На Каннском кинофестивале Наоми уже блистала в платье со сверкающей бахромой.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

А также выходила на дорожку в красном платье от бренда Valentino, состоявшее из полупрозрачной юбки макси и верха с пикантными вырезами. Тогда звезда пришла на показ фильма "Убийцы цветочного месяца" от режиссера Мартина Скорсезе.

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Дата публикации
Просмотры
488
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