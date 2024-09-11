В золотом платье с перьями: 69-летняя Донателла Версаче на светском ужине в Нью-Йорке

Модельер надела роскошное и гламурное платье собственного производства.
69-летняя Донателла Версаче появилась среди гостей мероприятия, организованного фондом Kering, - ежегодного ужина "Забота о женщинах". Она выбрала роскошное платье фасона русалка, которое подчеркивало талию. Наряд выполнен в золотом цвете, имел множество мелких складок, декор стразами и пайетками.
В зоне декольте и на юбке платье было декорировано перьями, что делало его еще более оригинальным и привлекало внимание.
Образ Донателла дополнила украшениями с желтыми камнями, распустила свои длинные платиновые волосы, а также сделала яркий макияж. Перед камерами она позировала с актрисой Линдсей Лохан, которая тоже была среди гостей.
Она надела кружевное платье от Balenciaga с "голым" эффектом, в котором ранее появлялась на публике певица Розалия.
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