В золотом платье с пикантным декольте: Холли Берри с бойфрендом блистала на красной дорожке

Холли Берри блистала на красной дорожке в вечер закрытия Международного кинофестиваля на Красном море в Джидде, Саудовская Аравия.

57-летняя Берри позаботилась о том, чтобы все взгляды были прикованы к ней, когда она появилась золотом платье с высоким воротником, прозрачным декольте и пышным подолом на красной дорожке.

Холли Берри / Фото: Getty Images

Звезда собрала волосы в прическу, сделала вечерний макияж глаз и нюдовом помадой подчеркнула губы. Также в ее ушах сверкали золотые серьги-пусеты.

На мероприятии Холли присутствовала вместе со своим бойфрендом Ван Хантом. Мужчин был в черном классическом смокинге и черной рубашке и обут в черные кожаные туфли.

Ван Хант и Холли Берри / Фото: Getty Images

В прошлый раз пара вместе появлялась на публике на Неделе моды в Нью-Йорке. Тогда звезда была одета в черное платье миди с откровенным декольте, подчеркнувшим ее соблазнительный бюст.

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