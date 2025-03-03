В золотом платье с пикантным вырезом: Деми Мур очаровала роскошным образом на вечеринке Vanity Fair

62-летняя номинантка на "Оскар" для своего появления на патb выбрала кастомный наряд от Gucci.

Деми Мур в роскошном образе сияла на вечеринке Vanity Fair Oscar, состоявшейся в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Перед фотографами она предстала в золотом блестящем платье макси от бренда Gucci с пикантным вырезом в зоне декольте. Наряд также имел золотой бамбуковый халтер.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Аутфит актриса дополнила туфлями Christian Loubuotin. У нее была укладка с локонами, макияж с розовыми румянами, бежевый маникюр и украшения от Boucheron.

Деми Мур / Фото: Associated Press

К слову, Деми была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Субстанция", но уступила награду актрисе Майки Мэдисон из ленты "Анора".

Напомним, на церемонии "Оскар" Деми Мур сияла в красивом серебристом платье от Armani Prive с тонкими бретельками, соблазнительным декольте и шлейфом.

Читайте также: