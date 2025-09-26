ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
271
Время на прочтение
1 мин

В золотом платье с пикантным вырезом: Оля Цибульская выступила на церемонии в Киеве

Артистка появилась на открытии Одесского кинофестиваля с музыкальным подарком.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оля Цибульская

Оля Цибульская

Оля Цибульская выступила на церемонии открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля в Киеве.

Для такого события артистка выбрала эффектный образ. На ней было золотое платье макси с акцентной линией на талии, юбкой свободного силуэта и с таким же кейпом. Главный акцент в луке звезды был на пикантном вырезе в зоне декольте.

Оля Цибульская

Оля Цибульская

Свой аутфит Оля дополнила прической с локонами, нежным макияжем, темно-бордовым маникюром и лаконичными серьгами.

Напомним, Оля Цибульская и Виктор Павлик спели вместе на яхте в новом клипе.

Дата публикации
Количество просмотров
271
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie