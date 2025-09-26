- Дата публикации
В золотом платье с пикантным вырезом: Оля Цибульская выступила на церемонии в Киеве
Артистка появилась на открытии Одесского кинофестиваля с музыкальным подарком.
Оля Цибульская выступила на церемонии открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля в Киеве.
Для такого события артистка выбрала эффектный образ. На ней было золотое платье макси с акцентной линией на талии, юбкой свободного силуэта и с таким же кейпом. Главный акцент в луке звезды был на пикантном вырезе в зоне декольте.
Свой аутфит Оля дополнила прической с локонами, нежным макияжем, темно-бордовым маникюром и лаконичными серьгами.
