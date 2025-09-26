В золотом платье с пикантным вырезом: Оля Цибульская выступила на церемонии в Киеве

Оля Цибульская

Оля Цибульская выступила на церемонии открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля в Киеве.

Для такого события артистка выбрала эффектный образ. На ней было золотое платье макси с акцентной линией на талии, юбкой свободного силуэта и с таким же кейпом. Главный акцент в луке звезды был на пикантном вырезе в зоне декольте.

Свой аутфит Оля дополнила прической с локонами, нежным макияжем, темно-бордовым маникюром и лаконичными серьгами.

