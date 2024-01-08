В золотом платье с прозрачной юбкой и декольте: звезда "Оппенгеймера" на церемонии "Золотой глобус"

Актриса Эмили Блант, которая недавно блистала в нашумевшем фильме "Оппенгеймер", посетила престижное мероприятие - церемонию "Золотой глобус", которая прошла Беверли-Хиллз.

На красную дорожку она вышла, как одна из номинантов, поскольку была выдвинута в категории "Лучшая актриса второго плана", но победу не одержала, уступив статуэтку актрисе Давайн Джой Рэндольф.

Вероятно, Эмили рассчитывала на победу, поскольку выбрала для мероприятия очень гламурное платье от бренда Alexander McQueen, которое она сочетала с туфлями Jimmy Choo и роскошными украшениями Tiffany & Co.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Платье имело тонкие бретельки и так называемый "голый" эффект. Юбка у него была полупрозрачной, а вот в верхней части оно расшито золотой аппликацией.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

На церемонию Блант пришла с мужем - Джоном Красински, который тоже выбрал яркий лук и в отличии от других гостей церемонии нарядился в красный пиджак и коричневые штаны.

Эмили Блант с мужем / Фото: Associated Press

В отношениях супруги с 2008 года. Известно, что их свадьба состоялась 10 июля 2010 года в Комо, Италия. В браке у супругов родилось две дочери: Хейзел Грейс и Вайолет.

Также золотое платье для мероприятия выбрала и актриса Эмма Стоун. Она появилась в наряде с декольте и разрезом от Модного дома Louis Vuitton. Кстати, на церемонии она получила статуэтку в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии".

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