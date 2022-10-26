В золотом платье с разрезом до бедра: эффектная Меган Фокс блистала на вечеринке

Актриса и модель Меган Фокс в дерзком аутфите появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке.

Минувшим вечером Меган и ее жених Колсон Бэйкер посетили гала-концерт TIME100 Next Gala 2022. К паре было приковано все внимание публики.

36-летняя Меган блистала перед фотографами в золотом платье с эффектным разрезом от Maison Yeya, корсетный верх которого подчеркивал пышный бюст Фокс, а разрез - ее стройные ноги.

В руках Фокс держала небольшой золотой клатч с интересной ручкой, также дополнила образ массивными золотыми серьгами-висюльками. Волосы звезда выкрасила в рыже-красный цвет и сделала насыщенный макияж глаз с золотыми тенями и матовой помадой на губах цвета спелой вишни.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс / Фото: Getty Images

Колсон Бэйкер был в латексном костюме с прозрачной вставкой на груди. 32-летний рэпер сочетал образ с черными ботинками и серебряными украшениями в ушах и на шее. Платиново-белые волосы Колсон собрал частично в пучок, а частично оставил распущенными.

Пара выглядела очень эффектно, а образ Меган Фокс в западной прессе уже сравнили с образом Джессики Рэббит - мультипликационного персонажа детективных нуар-романов о кролике Роджере, созданных писателем Гэри Вульфом. Кстати, однажды на Хэллоуин мы видели в этом образе модель Эшли Грэм.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

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