В золотом платье с разрезом на юбке: гламурная Эшли Робертс под прицелом папарацци

42-летняя Эшли Робертс - экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, - как всегда, продемонстрировала стильный аутфит на улицах Лондона. Ее сфотографировали папарацци после утреннего эфира на радио Heart FM, когда она шла с работы к машине.

В этот раз звезда выглядела очень эффектно, поскольку на ней было гламурное вечернее платье расшитое пайетками и с оформленным крест-накрест декольте. У наряда также был вырез под грудью, а юбке высокий разрез, который открывал ноги. Подол украшало эффектное декольте.

Дополнили ее образ босоножки на каблуках, солнцезащитные очки в коричневой оправе и красивый длинный маникюр. Макияж Эшли сделала нежным и лаконичным.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Также в золотом наряде сфотографировали ее коллегу по программе Аманду Холден, но она был в комбинезоне. Такой наряд Аманда выбрала для объявления победителя Heart's Make Me A Millionaire. В этом наряде она выглядела очень гламурно и красиво.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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