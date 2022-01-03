В золотом платье с разрезом: Настя Каменских показала, в каком образе встречала Новый год

Певица Настя Каменских поделилась красивым фото, которое сделала возле елки вместе с мужем Потапом.
Настя выглядит роскошно в золотистом вечернем платье с высоким разрезом и открытыми плечами. Свой новогодний образ Каменских дополнила золотыми босоножками на каблуках, красивой кудрявой укладкой и макияжем. Ее муж Потап запечатлен в костюме, белой рубашке и лаковых туфлях.
"Хочется написать еще раз - с Новым Годом, любимые! Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете? ", - спросила у подписчиков артистка.
Елка стоит в доме пары, где собственно Потап и Настя встречали Новый 2022 год в большой компании родных и друзей.
Читайте также: