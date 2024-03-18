В золотом платье с сексуальным декольте: американская певица на премии в Лос-Анджелесе

Нетари Наутон появилась на светском мероприятии в элегантном наряде от Marchesa.

Американская певица и актриса Нетари Наутон посетила 55-ю церемонию вручения наград NAACP Image Awards, которая состоялась в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия звезда выбрала золотое бархатное платье без бретелек из коллекции Fall 2023 бренда Marchesa. Главным акцентом в ее образе было пышное и сексуальное декольте.

Нетари Наутон / Фото: Associated Press

Наряд прекрасно подчеркнул соблазнительную фигуру Нетари.

Она сделала макияж смоки-айс, элегантную прическу, собрав волосы зада и выпустив пряди по бокам, уши украсила длинными серьгами, а руки – бриллиантовыми кольцами и золотым браслетом. Нежный маникюр с декором завершил лук Наутон.

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