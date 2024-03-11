В золотом платье с сексуальным декольте и разрезом: Элизабет Херли с сыном посетила премию "Оскар"

Британская актриса с сыном-красавцем приехала на светское мероприятие в Лос-Анджелес.

Элизабет Херли не смогла пропустить важнейшее кинособытие года – 96-ю церемонию вручения премии "Оскар", которая состоялся в театре Долби в Лос-Анджелесе. Она вышла на красную дорожку в сопровождении своего сына Дэмиана.

Элизабет Херли с сыном / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для своего появления гламурное золотое платье Zuhair Murad с длинными рукавами, расшитое пайетками. Наряд был немного собран на животе и имел высокий разрез и откровенное декольте, которое подчеркнуло ее сексуальный бюст.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Лук Херли дополнила золотыми босоножками и клатчем.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Демиан был одет в черный костюм с принтом и белую рубашку.

Звездная мама с сыном посетила также послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз. Там Лиз сияла в платье цвета металлик со шлейфом, разрезом, соблазнительным декольте и халтером. Обута она была в серебряные босоножки.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Сын Херли надел шелковую черную рубашку, пуговицы которой расстегнул до половины, и черные бархатные брюки-клеш, которые сочетал с остроносыми туфлями.

Элизабет Херли с сыном / Фото: Associated Press

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