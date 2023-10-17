Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В золотом платье с вырезом на груди: звезда сериала "Эмили в Париже" на церемонии в эффектном образе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
874
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В золотом платье с вырезом на груди: звезда сериала "Эмили в Париже" на церемонии в эффектном образе

Эшли Парк / Фото: Associated Press

Актриса надела мини-платье необычного дизайна и очень высокие каблуки.

32-летняя актриса Эшли Парк, наиболее известная по роли Минди Чен в комедийном сериале Netflix "Эмили в Париже", посетила вручение ежегодной премии в области благотворительности Golden Heart Awards 2023, соучредителем которой является дизайнер Майкл Корс.

Эшли Парк / © Associated Press
Эшли Парк / Фото: Associated Press

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а Эшли блистала на нем в золотом мини-платье с длинными рукавами клеш и необычным круглым вырезом на груди.

Образ актриса дополнила босоножками на высоких каблуках и платформах, высокой прической, серьгами-кольцами в ушах, а также нежным макияжем.

Эшли Парк / © Associated Press
Эшли Парк / Фото: Associated Press

Главную награду этой церемонии за "работу во имя борьбы со СПИДом, раком, нехваткой продовольствия, голодом и отсутствием инклюзивности" получила актриса Скарлетт Йоханссон. Также церемонию посетили Ники Хилтон и звезда продолжения "Секса в большом городе" - сериала "И просто так" - Николь Ари Паркер.

Читайте также:

Чашка, горнятко или філіжанка – Учим украинский

Чашка, горнятко или філіжанка – Учим украинский

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
874
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация