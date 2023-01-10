В золотом платье с высоким разрезом: участница "Холостяка-12" прокомментировала свой вылет из проекта

В одиннадцатом выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк" главный герой Алекс Топольский попрощался с Мариной Голд. Девушка на своей странице в Instagram прокомментировала свой вылет из проекта.

Марина Голд/Instagram

"Вот и закончилась наша история… Меня больше всего смущает даже не то, что не сложилось. А то, с какими словами мы простились.

Я не стала спорить, потому что в его выборе уже ничего бы не изменилось… Так много есть что рассказать, но все расскажу уже голосом.

Единственное, что хочу сказать, если бы я стеснялась своей семьи или корней, то стала бы я охотно ехать к родителям? Да я бы пригласила друзей в Киеве и все. Стала бы я тогда весь проект говорить, что я из села и защищать это? Стала бы я говорить Алексу, что когда-то доила корову, если бы я этого стеснялась?

Нет. Больно слышно было его слова, потому что человек, не ценящий семью, — это не человек для меня. Все подробности со временем", — написала Марина.

На опубликованном снимке Марина предстала в вечернем золотом платье, расшитом пайетками, с высоким разрезом. Наряд прекрасно подчеркнул пышный бюст девушки.

Марина Голд/Instagram

Аутфит она дополнила золотистыми босоножками на платформе и каблуке. Волнистая укладка, макияж с красной помадой и элегантные серьги завершили образ Марины.

Напомним, финалистка "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая опубликовала в Instagram серию снимков своего роскошного аутфита, в котором она появилась на церемонии роз.

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