В золотом платье с высоким разрезом: жена экс-"Холостяка" в роскошном образе позировала в Венеции

Даша Хлыстун снялась в фотосети в Италии.
Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – в Венеции снялась в красивой фотосессии и показала самые лучшие снимки в Instagram.
Красавица продемонстрировала в фотосете очаровательные образы в роскошных нарядах.
Она появилась в золотом асимметричном платье макси с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Примерила Хлыстун еще одно платье с блестками и на одно плечо, которое имело разрез до бедра и пикантный вырез на животе.
Позировала модель также в гондоле. В этой локации она показала два аутфита. Сначала Даша появилась в черном платье с американским проемом.
Затем красавица похвасталась стройными ногами в красном платье с сексуальным декольте.
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