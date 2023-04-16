В золотом платье с высоким разрезом: жена экс-"Холостяка" в роскошном образе позировала в Венеции

Даша Хлыстун снялась в фотосети в Италии.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлыстун – в Венеции снялась в красивой фотосессии и показала самые лучшие снимки в Instagram.

Красавица продемонстрировала в фотосете очаровательные образы в роскошных нарядах.

Она появилась в золотом асимметричном платье макси с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Примерила Хлыстун еще одно платье с блестками и на одно плечо, которое имело разрез до бедра и пикантный вырез на животе.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Позировала модель также в гондоле. В этой локации она показала два аутфита. Сначала Даша появилась в черном платье с американским проемом.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Затем красавица похвасталась стройными ногами в красном платье с сексуальным декольте.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Читайте также: