В золотом платье со складками: фэшн-блогер Леони Ханне сходила на вечеринку

Она блистала в наряде от известного итальянского Модного дома.

Немецкая красавица Леони Ханне посетила гламурную рождественскую вечеринку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, которая состоялась в отеле Dorchester в Лондоне. Блогер выбрала для этого мероприятия тотал-лук от Модного дома Dolce & Gabbana.

В частности она сочетала золотое обтягивающее платье с черными колготками и гламурными босоножками на каблуках. Платье Леони было очень гламурным и с множеством складок, его украшали длинные рукава и вырез с имитацией майки.

Образ звезда дополнила также небольшой сумкой с короткой ручкой и золотым украшением. Волосы Леони распустила и сделала лаконичный вечерний макияж.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

На странице в Instagram Леони также показала несколько фото с этого мероприятия.

Леони Ханне / фото: Leonie Hanne

Леони Ханне / фото: Leonie Hanne

Эту вечеринку также посетила бразильская супермодель Алессандра Амбросио, но была вся в розовом наряде, который украшали рюши и стразы.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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