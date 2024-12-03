В золотом платье со складками: фэшн-блогер Леони Ханне сходила на вечеринку

Она блистала в наряде от известного итальянского Модного дома.
Немецкая красавица Леони Ханне посетила гламурную рождественскую вечеринку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, которая состоялась в отеле Dorchester в Лондоне. Блогер выбрала для этого мероприятия тотал-лук от Модного дома Dolce & Gabbana.
В частности она сочетала золотое обтягивающее платье с черными колготками и гламурными босоножками на каблуках. Платье Леони было очень гламурным и с множеством складок, его украшали длинные рукава и вырез с имитацией майки.
Образ звезда дополнила также небольшой сумкой с короткой ручкой и золотым украшением. Волосы Леони распустила и сделала лаконичный вечерний макияж.
На странице в Instagram Леони также показала несколько фото с этого мероприятия.
Эту вечеринку также посетила бразильская супермодель Алессандра Амбросио, но была вся в розовом наряде, который украшали рюши и стразы.
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